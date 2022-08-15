Deprem çok önlem yok

Kuşadası Körfezi, İzmir Menderes açıklarında dün sabah 06.18'de 3.8 ve 06.24'te 5.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve birçok ilden de hissedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir, depreme dirençli bir kent olma yolundaki şansını gün geçtikçe kaybediyor" dedi.



YAPI STOĞU GÜÇLENDİRİLMELİ

Sözbilir, Gümüldür ve Efes faylarının 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği 5 büyüklüğündeki deprem, Gümüldür ve Efes Fayı arasındaki deniz altı fayının kırılmasıyla meydana geldi. Kırılan fay parçası, bu iki fayın denizdeki uzantıları kabul edilebilir. Bölgede Sisam Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda deniz altı fayı bulunuyor. Bu faylar, 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip. Bu nedenle 8 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında tanımlanan çalışmalara hız verilmesi gerekiyor" dedi.



İZMİR ŞANSINI YİTİRİYOR

Prof. Dr. Sözbilir şöyle konuştu: "DEU-DAUM olarak 2017 yılından beri İzmir'in Deprem Master Planı'nın revize edilmesi ve buna göre mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Fakat maalesef bunu gerçekleştirebilmiş değiliz. İzmir, depreme dirençli bir kent olma yolundaki şansını gün geçtikçe kaybediyor."







PARKLARDA YATTILAR

Depremin ardından halk, evlerinden dışarıya çıktı. Bir süre evlerine giremeyen Kuşadalılar, parklarda ve deniz kenarında bekledi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremle ilgili AFAD'dan rahatlatan bir açıklama yapıldı, "İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Kızılay da Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.







30 EKİM'DEN DERS ALINMADI

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin deprem konusunda sınıfta kaldığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmir, 6 ve üzerinde deprem üretebilecek çok sayıda aktif fay hattının geçtiği bir deprem bölgesi. Ciddi bir risk ile baş başa olan ve 25 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetilen bir şehir" dedi.



YÜZDE 80'İ RİSK ALTINDA

Hızal şöyle konuştu: "30 Ekim depreminde gördük ki İzmir hiçbir şekilde depreme hazırlıklı değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem master planını bile hazırlamamış bir belediye. İzmir'in bu denli tehlike altına olmasına rağmen yapı stoğunun yaklaşık yüzde 80'i deprem riski altında. Yapı stoğunun dönüşümüne şümüne öncülük etmesi gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde sınıfta kalmış bir belediye. 10 yıldır kendi sorumluluk sahasınde ve 30 binin üzerinde bağımsız bölümü dönüştürmesi gereken Büyükşehir Belediyesi 10 yılda yaklaşık 800 bağımsız bölüm dönüştürebildi. Belediye 117 canımızı kaybettiğimiz 30 Ekim'den sonra da elini taşın altına koymadı. Çevre Şehircilik Bakanlığı TOKİ eliyle yaklaşık 5 bin konutu 1 yılda yapmışken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptek yatırımı Bayraklı'da bir anıt açmak oldu. Yerel yönetimler TOKİ'nin yapmak tek istediği kentsel dönüşüme engel oluyor. Karabağlar'da yapılmak istenen dönüşümü dava yoluyla engellemeye çalışan bir belediye ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla İzmir büyük bir tehlike altında."







'HEP HÜKÜMETTEN BEKLİYORLAR'

Kentsel dönüşümle ilgili belediye meclisine önerge verdiğini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece yapı envanteri çıkarıyor. O da Bayraklı'da. Sonra Bornova'yı çıkaracaklar" dedi.



HİÇBİR ÇALIŞMA YOK

Çalışkan şöyle konuştu: "Yani hangi binalar eski hangi binalar yeni bunları tespit ediyorlar. Bunun dışında hiçbir hazırlık yapılmıyor. Kentsel dönüşümle ilgili belediyenin çabası yok. Her şeyi merkezi hükümetten bekliyorlar. Binaların çoğunluğu depreme dayanıksız olduğu için kentsel dönüşümün acilen yapılması gerekiyor. Bu konuda topu sürekli hükümete atıyorlar. Ben 30 Ekim'den sonra kentsel dönüşümle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda önerge verdim. O zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bana 'Erhan bey sen hangi ülkede yaşıyorsun? Bu dediklerini kim yapmış ki biz yapalım' diye cevap vermişti. Halen bu önergeyle ilgili neler yapıldığı konusunda bir bilgimiz yok. Bir gelişme de yok."



■ RAMAZAN AYDEMİR