Ege’ye kuvvetli yağış geliyor! 15 Ağustos Pazartesi İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı