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Haberler İzmir İzmir ve Denizli'de vatandaşın yüzü gülüyor: Temel ürünlerde şok indirim!

İzmir ve Denizli'de vatandaşın yüzü gülüyor: Temel ürünlerde şok indirim!

Enflasyonla mücadele konusunda çalışmalar tüm hızıyla devem ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 30'u aşkın temel tüketim ürününe yansıyacak geniş çaplı indirim uygulaması başlattı. İndirimlerin raflara yansıdığı ilk günde, özellikle İzmir ve Denizli'deki Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki gözle görülür yoğunluk dikkat çekti.

AA

15.08.2022, 14:06

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin temel tüketim ürünlerinde indirimli fiyat uygulaması dolayısıyla İzmir ve Denizli'deki hizmet noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

İZMİR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında 30'dan fazla temel tüketim ürününde kapsamlı bir indirim uygulaması başlattı.

İZMİR

Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi, meyve ve sebze ile et ürünlerinde indirime gidildi.

İZMİR

İzmir'de de 45 markette üreticilerin yerli ve doğal ürünleri, uygun fiyatlarla tüketicilere sunuldu. İndirimli fiyat uygulamasının ilk gününde marketlerde hareketlilik yaşandı.

İZMİR

Buca'daki Tarım Kredi marketinden alışveriş yapan Gülizar Akbaş, diğer marketlerle karşılaştırdığında fiyatların makul olduğunu belirterek, "Bence çok iyi. Allah razı olsun indirimi yapanlardan." dedi.

İZMİR

Muhammed Gümüşkale de indirim yapılacağı haberleri sonrası markete gelmeye karar verdiğini ifade ederek, "Sarı etiketlerde gayet güzel indirimler var." diye konuştu.

İZMİR

Balkız Çağlar da fiyatların diğer marketlerde de bu seviyelere gelmesini umut ettiğini dile getirdi.

İZMİR

Denizli'de de Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi markette erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşandı.

İZMİR

Alışveriş yapanlardan Murat Targin, Tarım Kredi markete ilk kez geldiğini, fiyatların çok uygun olduğunu söyledi.

İZMİR

İndirimi görünce epey alışveriş yaptığını belirten Targin, poşetlerini doldurduğunu ifade etti.

İZMİR

Sadrettin Yıldırım da indirim uygulamasından memnun olduğunu kaydetti.

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