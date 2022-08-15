İzmir’de elektrik kesintisi 15 Ağustos Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 15 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 15 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
15.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA SİTELER MAHALLESİ (M2 DEN M 7 ÇIKIŞI) 9 EYLÜL CADDESİ, SAGLIK OCAGI, MİGROS, BARIŞMANCO CADDESİ, ARİF BALAMİR, EMEK CADDESİ, RADISSON OTELİ, ALİAĞA MESLEKİ ANADOLU LİSESİ, ŞEHİT BİNBAŞI, İZMİR GAZ, 441, 428, 454, 462, 500, 504, 494, 471, 487 SOKAKLARI, İSTASYOIN CADDESİ, TOKİ KONUTLARI VE CİVARLARI
BERGAMA
15.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOZLUCA, MURATLAR, ILGINCABER, YALNIZDAM, AŞAĞILGINDERE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
15.08.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALHATLI, DURMUŞLAR, ÇAMOBA, YENİLER, GÖÇBEYLİ, KAPLAN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
15.08.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SARICALAR MAHALLESİ VE CİVARLARI
BAYRAKLI
15.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,6067,6067/8,6067/7,6067/5,AKIN KIVANÇ SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ SOKAK VE CİVARI
15.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,769/1,7370/1,7370/4,7370 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7334 - 7334/2 - 7334/1 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3,DOĞANLAR MAHALLELERİ,119/23,1586,1401/1 SOKAKLAR,ESHOT, ÇUKUROVA,MAT İNŞ.,AK DÖKÜM SANAYİ, PHİLLSA,A.KADİR ORTAÇ,İZMİR FEN BİLİMLERİ KOLEJİ A.Ş.,TERAKKİ OTO
BUCA
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAAĞAÇ MAHALLESİ,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,4005,4005/1 SOKAK VE CİVARLARI
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,İSTİKBAL,POYRAZ CADDELERİ,445,447,600,598,523,515 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
5.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKABUĞU SİTESİ VE CİVARLARI
15.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ OLGU SİTESİ VE CİVARLARI
15.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BERGAMA VE FERHAT UYSAL CADDELERİ VE CİVARLARI
15.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ SAHİL ÖZLEM SİTESİ VE CİVARLARI
FOÇA
15.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 255 ,257/1 ,274 ,276 ,278 SOKAKLAR VE CİVARLARI
15.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 255, 257/1, 274, 276, 278 SOKAKLAR VE CİVARLARI
15.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SADULLAH SEVER CADDESİ, YENİ ÖNDER SİTESİ VE CİVARLARI
15.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SADULLAH SEVER CADDESİ, YENİ ÖNDER SİTESİ VE CİVARLARI
15.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVİ ÇAKMAK MAHALLESİ AKKOR, FATİH SULTAN MEHMET, SADULLAH SEVER, ŞENSES SOKAKLAR VE CİVARLARI
15.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GÜRÇAĞ SOKAK, MENEMEN UĞUR SİTESİ VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,MESERET,KAZIM DİRİK,ERLER,ŞEHİT KEMAL CADDELERİ,565,714,529,595,559 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,NEDİM ÖKTEM CADDESİ,471,485,642,495,644,642,479,467,459,614, 442 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,YARENDEDE CADDESİ,463,461,626,632,634,628 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,YARENDEDE CADDESİ,455,650,612,604 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
15.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,ERDAL YAKLAV BULV.-9170/2,3,14-9197/2 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,9125/6-9501/1,2,3-9517-9519- SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALİ FUAT CEBESOY MAHALLESİ,9170/6,8,9-9573 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY MAHALLESİ,4739-4901-4904 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNALTAY MAHALLESİ,4770-4811-4812-4834-4854 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1775,1783,1774 - CENGİZ KOCATOROS (KAPI NO 94 - 96),1771 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIKAYA MAHALLESI TAMAMI, ÇAYAĞZI MAH. MERKEZ, ELBI, ÇELEBILER, EFELER, BAĞARASI. TOPAKTEPE, ZEYTINARASI, DEĞIRMENDERE, KARABURÇ MAH. AKÇAPINAR SOKAK VE CIVARLARI
15.08.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKPINAR, ALTINOLUK, BAHÇEARASI, CEVIZLI, ÇAYAĞZI, DOĞANCI İĞDELI, KARABURÇ, KIBAR. ÖREN, SARIKAYA MAHALLELERININ TAMAMI
KONAK
15.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,ATATÜRK,CUMHURİYET BLV.-KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDELERİ VE CİVARI
15.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU,KOCAKAPI MAHALLELERİ,ÇORAKKAPI GAZİLER CADDESİ,1090,1090 ÇIKMAZI,1091,1095, 1110,1111,1112,1113,1130,1131,1065,1066,1067,1069,1070,1072,1073,1074,1091,1100,1106,1108,1116, 1117,1126,1041 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 10:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,1474 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER MAHALLESİ,ÇORAKKAPI BOZKURT,GAZİLER CADDESİ,1254,1256,1257, 1269,1275 SOKAKLAR VE CİVARI
15.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ ,ALTINYOL CADDESİ VE CİVARI
15.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALKAPINAR MAHALLESİ,1004-1348 SOKAKLAR VE CİVARI
SELÇUK
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAH.METIN TAVASLIOĞLU CAD.VE CIVARLARI- ATATÜRK MAH.1044-1066 ARASI SOKAKLAR UĞUR MUMCU SEVGI YOLU SAINT JEAN CAD.ANTON KALLINGER CAD.AGORA ÇARŞISI VE CIVARLARI
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAH. 2047-2051 SOK VE CIVARLARI
URLA
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE MAH. TAŞHARMAN VE YILDIZTEPE MEVKIIDIR
15.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE, BALIKLIOVA, EĞLENHOCA, İLTUR SITESIDIR.
15.08.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK, M. FEVZI ÇAKMAK, ÇAMLIÇAY, ZEYTINALANI MAHALLESIDIR
15.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESI 3278. SK., 3298. SK., 3288. SK., M. FEVZI ÇAKMAK, 3290. SK., 3289, MUSTAFA KEMAL, 3279. SK., 3275. SK., 3003, 502, 3005, 3026. SK., 3277. SK., 3022. SK., 3025. SK., 3024. SK., 3028. SK., 3293. SK., 3281. SK., ŞEHİT KEMAL, 3001. SK., 3002/1, 3002. SK., SOKAKLARDIR.
15.08.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVENDIK, DENIZLI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
15.08.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKBAHÇE, BALIKLIOVA, EĞLENHOCA, İLTUR SITESIDIR.