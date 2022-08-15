İzmir’de elektrik kesintisi 15 Ağustos Pazartesi

DİKİLİ

5.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKABUĞU SİTESİ VE CİVARLARI

15.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ OLGU SİTESİ VE CİVARLARI

15.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BERGAMA VE FERHAT UYSAL CADDELERİ VE CİVARLARI

15.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ SAHİL ÖZLEM SİTESİ VE CİVARLARI



FOÇA

15.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 255 ,257/1 ,274 ,276 ,278 SOKAKLAR VE CİVARLARI

15.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 255, 257/1, 274, 276, 278 SOKAKLAR VE CİVARLARI

15.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SADULLAH SEVER CADDESİ, YENİ ÖNDER SİTESİ VE CİVARLARI

15.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SADULLAH SEVER CADDESİ, YENİ ÖNDER SİTESİ VE CİVARLARI

15.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FEVİ ÇAKMAK MAHALLESİ AKKOR, FATİH SULTAN MEHMET, SADULLAH SEVER, ŞENSES SOKAKLAR VE CİVARLARI

15.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ GÜRÇAĞ SOKAK, MENEMEN UĞUR SİTESİ VE CİVARLARI

