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Haberler İzmir Kızılay Karşıyaka'dan 1500 kişiye aşure

Kızılay Karşıyaka'dan 1500 kişiye aşure

16.8.2022

Kızılay Karşıyaka’dan 1500 kişiye aşure
TÜRK Kızılay Karşıyaka Şubesi Muharrem Ayı nedeniyle Karşıyaka Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Hilal amblemli aşure kazanından 1500 kişilik aşure dağıtıldı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat ile muhtarlar, KASİAD Başkanı Süleyman Özsakallı, KARİŞ-KAD Başkanı Nil Güneri ve resmi kurum yöneticileri katıldı. Daha sonra programa katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli KAMİAD Başkanı Ahmet Akyüz de aşure kazanından vatandaşlara aşure dağıttı.
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