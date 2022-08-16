Korsan ulaşım zammının hukuki geçerliliği yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ay son oturumunda, toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını içeren başkanlık önergesi AK Parti ve CHP grubu arasında sert tartışmalara yol açtı. AK Parti grubu ulaşım zammı kararının UKOME tarafından alınabileceğini kaydederek, meclisin böyle bir yetkisinin olmadığını savundu.

Önerge CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. İzmir'deki ulaşım ücreti 7,5 TL'ye, ilk aktarma 2,5 TL, ikinci aktarma ise 2 TL'ye çıkarıldı.

"MECLİSE GELMESİ SUÇTUR"

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Önerge, büyükşehir belediyesi tarafından önümüze getirildi. Ancak biz biliyoruz ki toplu ulaşım tarife değişikliklerinde yetkili, Büyükşehir Belediye Meclisi değildir. Bu konuda İzmir 4. İdare Mahkemesi 23 Eylül 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi'nin de taraf olduğu bir davada UKOME'nin yetkili olduğuna dair bir karar vermiştir. Bu karar da kesinleşmiştir. UKOME'ce alınması gereken bir kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne getiriliyor olması başlı başlına bir hata ve suçtur. Mahkeme kararına aykırı yapılmış bir işlemdir" dedi.

Hızal mecliste 2 yönlü suç işlendiğini ileri sürerek,"İzmirli hemşerilerimiz merak etmesin, bu hukuksuz kararın uygulanması halinde yargı, hukuksuzluğun önünde mutlaka duracaktır" dedi.