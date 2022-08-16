Tarihi gar restore edilip gençlere kazandırılacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Gönül Seferberliği" programları kapsamında Karşıyaka ilçesinde ziyarette bulundu. Türk Kızılayı Karşıyaka Şubesi'nin Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Karşıyakalılara aşure ikramında da bulunan Başkan Sürekli ardından Karşıyaka Gençlik Merkezi olarak projelendirilen tarihi Karşıyaka Tren İstasyonu ile Karşıyaka Lisesi proje alanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR

AK Parti'nin yatırım ve projelerle milletin umudu olduğunu kaydeden Başkan Sürekli, "Karşıyakamıza gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini yapabilecekleri, çok değerli bir merkez kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarihi garı restore ederek, açık ve kapalı alanlarıyla bin metrekarelik proje alanı içine, kitap ve kahve atölyesi, değerler atölyesi, müzik atölyesi ve sosyal alanlar yaparak gençlerimizin kaliteli vakit geçirebilecekleri bir merkezi hizmete sunacak. Karşıyaka Lisemiz ise 32 dersliğin yanı sıra spor salonu, konferans salonu, kütüphane ve eklentileriyle yeniden inşa edilecek" dedi.