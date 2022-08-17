Artık kendilerini ve haklarını koruyabiliyorlar

İzmir'de, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında, çoğu şiddet mağduru olan 25 kadın, 1 yılı aşkın süredir tekvando eğitimi alıyor ve şiddete maruz kalması halinde izlemesi gereken hukuki yollar hakkında bilgilendiriliyor. Yakın ve caydırıcı savunma tekniklerinin öğretildiği programda kadınlardan bazılarının koruma kararı bulunması nedeniyle salona giriş- çıkışlarda emniyet birimleri tarafından önlemler alınıyor. Antrenör Ahmet Bereket projenin kadınların yaşamına yenilikler getirdiğini şu sözlerle anlattı? "İlk kursa başladıklarında biz elimizi kaldırdığımızda hareketi gösterirken bir anda gözleri dolup kapanan, ağlayan kardeşlerimize şahit olduk. Zaman içerisinde biz o hareketleri yaptığımızda cevap verecek hale geldiler."

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