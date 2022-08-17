Gaziemir muhtarlarından Deniz Arda’ya tepki

Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanlığı'nı da yürüten, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, bir ara kendisine belediye logolu "Onursal Koordinatör" kartviziti bastıran eşi Deniz Arda, ilçe siyasetini karıştırdı.



TUTARSIZ VE RENCİDE EDİCİ

Deniz Arda'nın, dernek başkanı sıfatıyla belediye meclis salonunda düzenlediği "Lider Kadın" temalı toplantıda açıkladığı 16 mahalleye kadın muhtar talebi, seçilmiş muhtarların tepkisine neden oldu.



Gaziemir'de görev yapan muhtarlar imzalarını taşıyan yazılı bir açıklama yayımladı.



Gaziemir'in 16 mahallesinde görev yapan muhtarlar, yaptıkları basın açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlık kurumuna verdiği önemi bilen insanlar olarak bizler bu tutarsız ve rencide edici durumu ve buna müsaade edilmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Açıklamada, "Devlet adamlarının dahi müdahale etmediği muhtarlık seçimine sadece belediye başkanının eşi sıfatıyla müdahil olması; kabul edilebilir değil. Bu göreve Gaziemirli hemşerilerimizin iradesiyle geldiğimizi, tekrar kamuoyuna ve Gaziemir belediye başkanımızın eşine hatırlatmak isteriz" denildi.

■ MERT ALPDÜNDAR