İş görüşmesi diye evden çıkıp yol kenarında yaralı bulunmuştu! Aslıhan’ın annesi söyledikleriyle yürekleri dağladı: Canım yanıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü iş görüşmesi yapmak için Bornova'ya gitti. İş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğrayan Çiçek, arkadaşlarının yanında bir süre durduktan sonra 16.00 sıralarında kendisini almaya gelen hafif ticari araca binerek arkadaşlarının yanından uzaklaştı. Akşam olunca aramasına rağmen kızına ulaşamayan anne Remziye Çiçek, eşi ile birlikte karakola gitti.

KIZ YARALI BULUNDU

Akşam saatlerinde Aslıhan Sinem Çiçek, Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy'de otoyolun kenarında ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Genç kızın yanında eli ve yüzünde kan olan Burak Kaya adlı bir kişi bulundu. Kaya'nın yanında üzeri kanlı bir bıçak ile üzerinde Çiçek'in cep telefonu ele geçirildi. Çiçek, polislere Burak Kaya'nın dışında 2 kişinin daha ismini verdi. Karakola giden Remziye Çiçek ve eşini polis, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi.urada kızlarının ağır yaralı olduğunu öğrenen aile büyük şok yaşarken 27 Temmuz Günü 13.00 sıralarında hayatını kaybetti. Genç kız aynı gün İzmir'de toprağa verildi.

Çiçek'in cinsel istismara uğradığı ve vücuduna yüksek dozda uyuşturucu verildiği tespit edildiği belirtildi. Öte yandan olay yerinde yakalanan Burak Kaya soruşturma kapsamında tutuklandı.Aslıhan Sinem Çiçek'in acılı annesi Remziye Çiçek, olayla ilgili Sabah Gazetesi'ne konuştu. Acılı anne, "Kızım öğleye kadar uyudu. 13.30-14.00 gibi evden çıktı. Akşam eve dönmeyince önce aradım telefona cevap vermedi. Bunun üzerine kızımın kız arkadaşını aradık. Onunla konuşamadık.







Eşimle birlikte karakola gittik. Karakoldan bizi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimizde kızımın yaralı olduğunu öğrendik. Bir gün sonra da hayatını kaybetti. Eşim, kızımı morgda gördüğünde vücudunda morluklar olduğunu söyledi" dedi.Kızının sır saklayan birisi olmadığını söyleyen anne Remziye Çiçek, "Kızım sır saklamazdı. Kızımın en son yanlarına gittiği kız arkadaşları çelişkili ifadeler veriyorlar. Kızımın kendilerinin yanından motosikletle ayrıldığını söylüyorlar ancak güvenlik kamerası görüntülerinde kızım bir araçla ayrılıyor.

Kızımı almaya gelen aracı tanımıyoruz. Aracın plakasını araştırıyoruz. Kızımın yanında bulunan Burak Kaya ve kızımın polise söylediği isimleri tanımıyoruz. Kızımın arkadaşlarını tanırım" diye konuştu.Kızının vücudunda yüksek dozda uyuşturucu bulunduğunu belirten anne Remziye Çiçek, "Kızım kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı. Vücudunda yüksek dozda uyuşturucu bulunmuş. Kızım yaralı halde 45 dakika ambulans beklemiş. Polis 10 dakikada bir aramış ama ambulans 45 dakika geç gelmiş. Normalde en fazla 4 dakikada gelebilirdi" açıklamasında bulundu.





Katillerin bulunmasını isteyen acılı anne , "Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Kızım uyuşturucu kullanmazdı. Arkadaşları, doğruları söylerse cinayet aydınlanacak. Canım yanıyor. 12 yaşında bir oğlum var. Onun da psikolojisi bozuldu. Uyuşturucu bitmediği sürece bunlar olmaya devam edecek" dedi.