İzmir’de 31 taşeron işçi kapı önüne koyuldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron firmasında işten çıkarılan ve bir süredir belediye önünde eylem yapan evde sağlık hizmetleri işçilerine aileleri de destek verdi.

Belediyenin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binası önünde 18 gündür eylem yapan işçiler, bir süre slogan attıktan sonra "İşimizi geri istiyoruz, akrabalık değil iş ve ekmek davamız" yazılı pankart açtı.

İşçilerin çocukları ve aileleri de onlara destek amacıyla belediye önüne geldi. Grup adına açıklama yapan Sevgi Esen, 31 kişinin 5 yıldır çalıştıkları işlerinden bir telefon mesajıyla çıkarıldığını belirtti.

Esen, "Biz geçen hafta yetkili kişilerle görüşmek istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısına gittik. Bizi halka açık toplantıya almadılar. Melisa Esen de, "Tüm işçiler yeniden işe alınıncaya kadar eyleme devam edeceğiz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR