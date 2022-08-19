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İzmir'de hayrete düşüren olay! İstasyonda beslenen Hint maymunu...

İzmir'in Menderes ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir akaryakıt istasyonunda beslenen Hint maymunu 2 yaşındaki çocuğun elini ısırdı. Küçük çocuk tedavi altına alınırken maymun, Sasalı Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.

İHA

19.08.2022, 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 15:23

İzmir’de hayrete düşüren olay! İstasyonda beslenen Hint maymunu...

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. tarafından istasyon içerisinde özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.

Elinden yaralanan küçük çocuk tedavi için hastaneye götürülürken, ihbar üzerine adrese jandarmanın yanı sıra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından yakalanan maymun, Sasalı Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 18/1 maddesi uyarınca ticareti yasaklanan yerli ve yabancı hayvanların beslenmesi maddesini ihlalden Y.K.'ye 11 bin 838 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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