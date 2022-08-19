Milyonluk davada gözler mahkeme kararında

İzmir'de milyonlarca lira değerinde arazi ve gayrimenkulleri kapsayan miras davası, vefat eden işadamı Gündüz Arel'in çocukları ve eski eşi arasında anlaşmazlığa yol açtı. İşadamının 2004'te evlenip 2014'te anlaşmalı boşandığı Başak Yasemin Kumaş'a devrettiği 60 tapulu milyonlarca lira değerindeki araziler, devam eden miras davası ile 8 yıl sonra yeniden gündeme geldi.

HİLELİ İŞLEM İDDİASI

İşadamının oğlu Cem Arel, babasının servetini anlaşmalı boşandığı Başak Yasemin Kumaş'a verdiğini, vefat ettikten sonra öğrendiğini ve Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını söyledi. Mallara tedbir konulduğunu söyleyen Arel, Başak Yasemin Kumaş'ın gayrimenkulleri kaçırmak için küçük bir bedelle Y.S.'ye daha sonra Buca Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik'e devrettiğini, sonra malların Çevik tarafından Kumaş'a geri iade edildiğini belirtti.

Davaların devam ettiğini söyleyen Cem Arel, "Babamın vefatından sonra mallar kaçırılmak için Y.S.'ye sonra Ertan Çevik'e satıldı. Bu şahıslar mahkemede hileli işlem yaptıklarını kabul etti. Babamız bizden malları kaçırmak için bu kadının üzerine yaptı, biz de hakkımızı almak için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.

BOŞANMA TAZMİNATI VERDİ

Yeni Asır'a konuşan Başak Yasemin Kumaş, Ertan Çevik ile yapılan işlemin inançlı temlik olduğunu, anlaşmalı boşandığı Gündüz Arel'in gayrimenkulleri boşanma tazminatı olarak verdiğini belirterek, "Eşim vefat ettikten sonra bir sürü tehdit ve saldırılar oldu. Şu anda mahkemenin kararı bekleniyor" dedi.

"ÇÖKSEYDİM GERİ VERMEZDİM"

İDDİALARININ asılsız olduğunu söyleyen Ertan Çevik ise, "Ben bu mallara çökecek olsaydım geri iade etmezdim. Bugüne kadar asla hukuksuz bir olaya karışmadım. Devletime bağlı hak ve hukuka riayet eden bir din adamıyım. Başak hanım bana güvendiği için yed-i emin olarak görevimi yaptım ve malları tekrar geri teslim ettim. Bu gayrimenkuller üzerinden hiçbir şekilde ticari faaliyet yürütmedim. Her şey yasalara uygun şekilde gerçekleşti" dedi.

TOLGA TEKİN