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Haberler İzmir Ukrayna'dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir'de

Ukrayna'dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir'de

Türkiye'imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na demirledi. Mısırın tamamını Alsancak Limanı'na boşaltacak olan geminin 3 gün kalması bekleniyor.

AA

19.08.2022, 10:50

Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na demirledi.

Ukrayna’dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir’de

Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na ulaştı.

Ukrayna’dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir’de

Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'ndan 13 Ağustos'ta hareket eden gemi, gerekli kontrollerin ardından mısırın tamamını Alsancak Limanı'nda boşaltacak.

Ukrayna’dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir’de

Uzunluğu 139 metre olan geminin limanda 3 gün kalması bekleniyor.

Ukrayna’dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir’de

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını belirtmişti.

Ukrayna’dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir’de

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından hareket ettiği kaydedildi.

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