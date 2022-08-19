Ukrayna’dan hareket etti! Tonlarca mısır taşıyan gemi İzmir’de

Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na demirledi.
19.08.2022, 10:50
Ukrayna'dan 11 bin 730 ton mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na demirledi.
Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan mısır getiren Barbados bayraklı "Fulmar S" isimli gemi Alsancak Limanı'na ulaştı.
Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'ndan 13 Ağustos'ta hareket eden gemi, gerekli kontrollerin ardından mısırın tamamını Alsancak Limanı'nda boşaltacak.
Uzunluğu 139 metre olan geminin limanda 3 gün kalması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını belirtmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından hareket ettiği kaydedildi.