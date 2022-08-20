Bayilik modeliyle bin KoopmarkeT açılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mevcutta bin 400 olan market sayısının 2 bin 500'e çıkarılması talimatının ardından, Tarım Kredi yeni başlatacağı franchise modeli ile kısa sürede bin market daha açacak. Tarım Kredi Marketlerin franchise modeli ile açtıracağı marketlerin adının KoopmarkeT olacağının planlandığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF market adıyla devam edecek. Başkan Erdoğan, Ukrayna dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada Tarım Kredi'nin mevcutta bin 400 olan şube sayısını süratle 2 bin 500'lere kadar çıkarması için talimat verdiğini açıklarken, "Biz şimdi Tarım Krediye diyoruz ki 'Tarım Kredi, de ki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyma. Onu Tarım Kredi sana versin'. Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını bin 400 değil, 2 bine, 2 bin 500'e çıkaralım ve piyasayı Tarım Kredi olarak biz balanse edelim" ifadelerini kullandı.



■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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