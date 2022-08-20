Bozoğlu Ailesi evlat acısıyla sarsıldı

Trabzonspor'un yöneticilerinden Utku Bozoğlu'nun oğlu, Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Murat Bozoğlu'nun kardeşi Cratos Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti. Bir süre önce mide kanserine yakalanan ve dört aydır İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Kemal Bozoğlu, rahatsızlığı artınca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk babası 47 yaşındaki İzmirli iş insanının ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kemal Bozoğlu, son yolculuğuna Ankara Gölbaşı'nda gözyaşları arasında uğurlandı. Kemal Bozoğlu'nun otel yönetimi yüzünden küs olduğu kardeşi Murat Bozoğlu ile de hastalığı sürecinde barıştığı öğrenildi.



Utku Bozoğlu



"CANIMIZ ÇOK YANDI"

YENİ Asır'ın telefonla ulaştığı anne Ayla Bozoğlu, "Çok uğraştık, ancak amansız hastalık evladımızı aldı. Canımız çok yandı. Bizi ilk günden itibaren yalnız bırakmayan akrabalarımız, dostlarımız ve tüm İzmirlilere çok teşekkür ederiz" dedi. Türkan-Sümer Oral çiftinin kızı Burcu Oral Bozoğlu ile evli olan Kemal Bozoğlu'nun iki çocuğunun da Londra'da eğitim aldıkları, bir süredir babalarının rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'de oldukları öğrenildi.



■ FATİH ŞENDİL