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Haberler İzmir İzmir polisi iş başında! Tarihi eser kaçakçılarına soluk aldırmıyorlar

İzmir polisi iş başında! Tarihi eser kaçakçılarına soluk aldırmıyorlar

İzmir polisi suç ve suçlularla verdiği mücadeleyi bir gün olsun aksatmıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sikke, tabanca ve kaçak eşyalar ele geçirildi.

İHA

20.08.2022, 09:45

İzmir polisi iş başında! Tarihi eser kaçakçılarına soluk aldırmıyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke ele geçirildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda sikke, iki adet tabanca, cinsel içerikli ürün ve kaçak elektronik eşya ele geçirildi.

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