Okul birincilerinin tercihi Dokuz Eylül

2022 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencileri kayıt heyecanı sardı. Dokuz Eylül Üniversitesi, 128 başvuruyla okul birincilerinin gözdesi oldu.

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Alanında marka ve ekol olan birimleriyle ve yeni kurulan fakülteleriyle kent geneline yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi; geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen gençlerin adresi olmaya devam ediyor" dedi. DEÜ, geçen yıl 101 olan okul birincisi başvuru sayısını bu yıl 128'e yükseltti. İlk on bin sıralamasındaki öğrencilerin ise 666'sı Dokuz Eylül'ü tercih etti.