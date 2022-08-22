Kazazedelere yardım için durdu, araç çarpması sonucu yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seyrek Kavşağı yakınında meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan Mehmet Özer idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Özer ile yolcu konumunda bulunan Emrah Şanlı yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, emniyet şeridinde durarak yardıma koştu. Özer ve Şanlı'ya müdahale eden Serdar Tekin'e olay yerinden geçen ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarparak, hızla kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan Özer ve Şanlı Menemen Devlet Hastanesi'ne, kazazedelere yandım ederken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Tekin ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Tekin'e çarptıktan sonra kaçan hafif ticari aracın plakasının belirlenip, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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