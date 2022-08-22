Sen bir dur Soyer!

İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından 1979'da yıkılan ve daha sonra otopark olarak kullanılan Konak'taki ilk İktisat Kongresi binasının aslına uygun olarak yapılarak Şubat 2023'te yani ilkinin 100. yılında yeni bir İktisat Kongresi düzenlenmesi için harekete geçilmesi heyecan yarattı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın İzmir'deki temel atma töreninde bu gelişmeyi duyurmasının ardından Vali Yavuz Selim Köşger, yeni kongrenin detaylarını Yeni Asır'a anlattı. Köşger, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde İzmir Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Yüksek Öğretim Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenecek kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin geçen yüzyılda geldiği yer ve önümüzdeki yüzyılda gelmesi hedeflerin konuşulacağını vurguladı.



Konak'taki İktisat Kongresi binası aslına uygun olarak inşa edilecek



HAREKETİYLE ŞAŞIRTTI

Devlet ilkinin 100. yılında aynı binada bir İktisat Kongresi yapmak için harekete geçerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aynı tarihlerde belediye olarak 'İktisat Kongresi' düzenlemek için harekete geçmesi şaşkınlık yarattı. İktisat politikalarıyla ilgili bir kurum olmayan belediyenin adeta devletin yapacağının yanında 'korsan' veya 'paralel' olarak nitelendirilebilecek böyle bir etkinlik düzenleme girişimi tepki topladı.



BİNA İÇİN İHALE TAMAM

Vali Köşger, binanın orijinal haliyle tekrar yapılması için çıktıkları ihaleyi cuma günü tamamladıklarını ve 14 metre yüksekliğindeki orijinal binanın aynısının Şubat'a kadar yetişeceğini söyledi. 80 milyon lira civarında bir bütçeyle yapılacak binada 850 kişilik bir anfitiyatro şeklinde toplantı salonu olacağını ifade eden Köşger, ayrıca 500 kişilik modüler düz bir salon da yapılacağını kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması hedeflenen yeni kongre için hazırlıkların hızla sürdüğünü vurgulayan Köşger, "Türk Tarih Kurumu ve YÖK burada tebliğler sunacak bilim insanlarına şimdiden çağrıda bulundu. Gelen tebliğler seçilecek" dedi.



Dönemin Belediye Başkanı İhsan Alyanak



YARIN TOPLANTI YAPACAK

Devlet 100. yılında yeni bir İktisat Kongresi düzenlemek için seferber olurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, aynı tarihlerde aynı isimle adeta 'korsan' bir iktisat kongresi düzenlemek için harekete geçti. Dün bir basın bülteni yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in çiftçi ve üretici temsilcilerinin ardından tüccar ve sanayicilerle yarın saat 15.00'te Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek bu etkinliği konuşacağını duyurdu. Soyer'in devletin düzenleyeceği kongreye "paralel" bir kongre yapma girişimi tepki topladı.

ALYANAK YIKTI, OTOPARK YAPILDI

İzmir'de Atatürk'ün 17 Şubat 1923'te yeni kurulacak Cumhuriyet'in ekonomi politikalarının belirlenmesi için düzenlediği İktisat Kongresi'nin yapıldığı Konak'taki bina, 1979 yılında dönemin CHP'li İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından yıktırıldı.



O dönem Anıtlar Kurulu'nun burasının anıtsal bir bina olduğu yönünde karar aldığı ancak Alyanak'ın bu karar belediyeye tebliğ edilmeden önce "Tescillenirse bir daha yıkamayız" kaygısıyla yerle bir ettiği belirtiliyor. Buradaki tarihi binanın yıkılmasının ardından söz konusu alan uzun yıllar otopark olarak kullanıldı.



Burası iki parselden oluşuyordu. İkinci parselin de otopark yapılması planlanırken İzmir Valiliği devreye girdi ve alanın tapusu özel şahıslardan alınarak devlet malı haline getirildi.

ERHAN GÜLENÇ