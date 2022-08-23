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Haberler İzmir CHP’de Başak ismi ve Ankara’da yemek / Kulağıma Gelenler

CHP’de Başak ismi ve Ankara’da yemek / Kulağıma Gelenler

23.8.2022

CHP’de Başak ismi ve Ankara’da yemek / Kulağıma Gelenler
Erhan Gülenç yazdı / Kulağıma gelenler

CHP İzmir'de siyaset, İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekilliği için istifa etme ihtimaline kilitlendi.

Yücel'in koltuğu için Mehmet Ali Çalkaya, Olgun Atila, Mustafa Moroğlu, Altan İnanç, Hüseyin Saygılı ve Şenol Aslanoğlu'nun ismi geçiyor. Şimdi bu isimlere Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak da eklendi. Başak'ın da bu görevi istediği belirtiliyor.

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Diğer yandan her ne kadar Aslanoğlu, "Bir çalışmam yok" dese de iş dünyası kökenli bir belediye başkanı ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da desteğini aldığı kaydediliyor.

Hatta Aslanoğlu'nun, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüşüp ailece yemek yediği konuşuluyor.
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