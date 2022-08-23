CHP’de Başak ismi ve Ankara’da yemek / Kulağıma Gelenler

Erhan Gülenç yazdı / Kulağıma gelenler



CHP İzmir'de siyaset, İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekilliği için istifa etme ihtimaline kilitlendi.



Yücel'in koltuğu için Mehmet Ali Çalkaya, Olgun Atila, Mustafa Moroğlu, Altan İnanç, Hüseyin Saygılı ve Şenol Aslanoğlu'nun ismi geçiyor. Şimdi bu isimlere Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak da eklendi. Başak'ın da bu görevi istediği belirtiliyor.



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Diğer yandan her ne kadar Aslanoğlu, "Bir çalışmam yok" dese de iş dünyası kökenli bir belediye başkanı ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da desteğini aldığı kaydediliyor.



Hatta Aslanoğlu'nun, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüşüp ailece yemek yediği konuşuluyor.

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