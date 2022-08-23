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Haberler İzmir İzmir'de şoke eden olay! Adeta ecza deposu çıktı

İzmir'de şoke eden olay! Adeta ecza deposu çıktı

İzmir'de polis ekipleri devriye esnasında şüphelendiği bir kişiyi durdu. Şüphelinin üzerinden bir miktar sentetik ecza ürünü ele geçiren ekipler, şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yaptığı aramada yüklü miktarda sentetik ecza hapı yakaladı.

23.08.2022, 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 17:23

İzmir’de şoke eden olay! Adeta ecza deposu çıktı
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus timleri, devriye esnasında şüphe üzerine Y.B. adlı bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden yeşil reçeteyle satılan bir miktar sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Konu ile ilgili çalışma yürüten Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, Y.B.'nin ev, iş yeri ve aracında arama yaptı. Aramalarda, toplam 980 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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