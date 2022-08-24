İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 14 Temmuz 2021 tarihinde göreve başlamasından sonra ilk iş olarak kentin kanayan yarası haline gelen ve 7'den 70'e herkesin, şikayetçi olduğu uyuşturucu ile mücadeleyi ele aldı. İşe emniyet müdürlüklerini, muhtarları, esnafı dolaşıp tek tek brifing alarak başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Narkotim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narko Timleri ile birlikte kuş uçurtmuyor. Uyuşturucunun İzmir'e girişinin önlenmesi amacıyla kara, hava, deniz yolları ve sınırlarda, teknik donanım, insan gücü kapasitesi ve narkotik detektör köpek sayısını güçlendirdi.

TEDAVİDEN KORKMAYIN

Uyuşturucu kullanan bağımlıların tedavisinin önemine dikkat çeken Şahne, İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı projeyle, hasta hekim arasındaki güven ilişkisini korumayı amaçladıklarını belirtti. Projeye göre bağımlılarının tedavi olmak üzere sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri durumunda sağlıkçıların bu kullanıcıları ihbar yükümlülüğü kaldırıldı. Ailelerinin de yardımıyla bağımlıları tedavi ettirerek uyuşturucu iletinden kurtarmayı amaçladı.





EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE

Şahne, İçişleri Bakanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin de İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne büyük yardımı dokunduğunu belirtti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilimizde bine yakın seminer düzenlendiğini belirten yetkililer bu çalışma sayesinde de birçok anne ile koordineli çalıştıklarını, böylece yüzlerce gencin tedavi süreçlerinin başladığını söyledi.



YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ

Narkotik timlerinin özverili ve başarılı operasyonları sonrasında son 404 gün içinde 32 bin kişiye işlem yapılarak bir önceki döneme göre yüzde 50'ye varan bir artışla bin 700 kişinin tutuklandığını, 720 kilo esrar, 62 kilo bonzai, 7 kilo eroin, 17 kilo kokain, 135 kilo metamfetamin 60 bin adet exctasy, 1 milyon 700 bin adet uyuşturucu hap, yine bu şahıslardan 600 adet tabanca ve 250 tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

92 BİN 802 ANNE VE ADAYINA EĞİTİM

Narkotik Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 14 Temmuz -23 Ağustos tarihleri arası uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde 772 anne eğitimi ile 92 bin 802 anne ve anne adayına eğitim verildiği öğrenildi. Yetkililer 'Narko-rehber eğitim faliyeti ile 69 toplantıda, belediye, taksi şoförü, infaz koruma memuru, güvenlik görevlisi kamu personeli ve vatandaşın aralarında bulunduğu 9 bin 506 kişiye eğitim verildiğini belirtti. Gençlere ve üniversite öğrencilerine yönelik 17 oturumda 3 bin 429 kişiye eğitim verilirken, 112 noktada kurulan stantlarla da 61 bin 980 kişiye ulaşılarak uyuşturucu belası hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.







ÜÇ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uyuşturucu ile mücadelede torbacı tabir edilen sokak satıcıları, organize suç örgütleri ve her türlü suç ve suçluyla mücadeleye aralıksız olarak devam ettiklerini belirten İzmir polisi son olarak geçtiğimiz gün Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde Bayraklı, Karabağlar, Konak ilçelerinde ve İstanbul, Muğla illerinde 21 adrese gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 29 zehir tacirinin yakalandığını açıkladılar.

FATİH ŞENDİL