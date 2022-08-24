Karşıyaka’ya iki yeni park

KARŞIYAKA Belediyesi, iki yeni alanı daha kente kazandırdı. Tersane Mahallesi 1969 Sokak ile 1971 Sokak kesişimindeki Emre Zeyrek Parkı ve 1972/2 Sokak'taki Kedili Avlu Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.



MAHALLENİN en eski sakinlerinden 'Camcı Emre' lakaplı Emre Zeyrek'in adını taşıyan parkın açılışında konuşan Tersane Mahallesi Muhtarı Cenan Esmer, "Kurtuluş Savaşı kahramanı, Cumhuriyet devrimi öncülerinden olan öğretmen Halil İbrahim Zeyrek'in torunu, öğretmen Mehmet İhsan Zeyrek'in oğlu Karşıyaka'nın efsane isimlerinden değerli büyüğümüz Hüseyin Emre Zeyrek, nam-ı diğer 'Camcı Emre' ağabeyimizin adının bu parkta yaşatılmasından mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.





EMRE Zeyrek ise, "Bizleri burada bir araya getiren, sevgileri birleştiren, Cemil Tugay Başkan'a ve meclis üyelerine teşekkürler. Parkları hazırlayan emekçi kardeşler hakkınız helal ediniz" dedi.