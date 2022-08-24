“Soyer’in ne kastettiğini herkes biliyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Barışın ikinci yüzyılı", "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" ifadeleriyle şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı için hazırlattığı reklam afişleri kentin dört bir yanına asıldı. Afişte zafer yerine barış kelimesinin kullanılması yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.



EZELİ TÜRK DÜŞMANLIĞI

Soyer eleştirilere Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözleri ile yanıt verirken konuyla ilgili açıklama yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, CHP'nin içerisinde senelerdir süren bir Yunanistan sevdası olduğunu savunarak, Yunan ve Rum kesimine yönelik bu hayranlığı her yerde görmenin mümkün olduğunu öne sürdü. Yunan tarafının Türk adını ağzına almazken, kıyı Ege'de CHP'nin iktidarda olduğu yerlerde bazı siyasetçiler tarafından Yunan müzikleri ile yapılan kutlamaları ve güzellemeleri görmenin mümkün olduğunu anlatan Başbuğ, "Buna keza kurulan resmi ilişkiler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu işin içinde. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin en gerilimli olduğu süreçte Miçotakis'e gidip de orada protokolle karşılanıp, oraya methiyeler düzmesi tesadüf değil. Aynı tespit İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de de var. Yunanistan halkı İstanbul'daki Ayasofya Camii ibadete açıldığında bayraklarını yarıya indirdi. Yani ezeli Türk düşmanlığı iliklerine işlemiş durumda. Böyle bir durumda Tunç Soyer hala neyin barışından, kardeşliğinden bahsediyor bunu sorgulamak lazım" diye konuştu.





'HAYRETLE KARŞILIYORUM'

"CHP, İzmir'de yıllardır egemen durumda" diyen Başbuğ, "Bunların tamamı Yunanistan'a karşı bir hayranlık, bir güzelleme peşindeler ve bunu da her zaman kullanıyorlar. Dolayısıyla bu millet aptal değil, Tunç Soyer'in neyi kastettiğini herkes çok iyi biliyor. CHP'li Engin Özkoç'un da ifade ettiği gibi 'Bu millet bunları not ediyor' ve bu kesimi de tebrik etmek lazım. Doğru ve haklı tepki ama CHP'nin İzmir'de Atatürkçü olarak tabanındaki kesimi de hayretle karşılamak lazım. Çünkü esas tepki onlardan gelmesi gerekirken, bu güzellemelere sessiz kalmaları hayret verici" diye konuştu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Afişlere ilk tepki, CHP'den ihraç edilen eski İl Başkanı Kemal Karataş ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den geldi. Karataş, "Ulan oğlum; 100 yıl evvel emperyalist ülkeler. Yurdumuzu işgal ettiklerinde barış için mi gelmişlerdi? Yaktılar, yıktılar. Yağmaladılar. Kadın çocuk demeden herkesi öldürdüler" diye konuştu.



MHP'Lİ Şahin ise, "9 Eylül barış değil, zaferdir Tunç Soyer. Hatırlatayım, 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal, 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal'in Yunan'ı denize dökmesi ile son bulmuştur. İzmir, Milli Mücadele'nin bayraktarlığını yapmış, 'Kurtuluşun Şehri' unvanını kazanmıştır" dedi.



'SOYER AFİŞLERİ KALDIRSIN'

Tartışmalara AK Parti, Memleket Partisi ve İYİ Parti de katıldı. Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "15 Mayıs 1919'un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922'nin muhtevasını kavrayamaz. '9 Eylül' İzmir ve Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 'zafer' günüdür. Tunç Soyer'i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül'ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum" dedi.



İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, "İşgalden 3 yıl sonra burayı terk ederken İzmir'e ne yaptılar işgalciler? Yaktılar, yıktılar. İşgale uğramış bir şehir için buna barış yüzyılı demek doğru değil. Ankara Anlaşması diyoruz, barış anlaşması değil. 9 Eylül barış değil zafer ve kurtuluş günüdür demek daha doğrudur" diye konuştu.



'TARİHİ GAFLETE İMZA ATTI'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "9 Eylül, Aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde dünyada emperyalizme karşı kazandığı ilk ve kesin zaferin günüdür. O tarihte de batı hayranı ve mandacı kafalar vardı, yine var" ifadelerini kullanırken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İBB Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır" dedi.



'ANLAMINI KAVRAYAMAMIŞ'

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz da tepkisini, "Sayın Tunç Soyer bu önemli günün anlamını kavrayamamış olmalı ki bu günü barış günü olarak tanımlayıp şehrin dört bir yanına afişler asmış" sözleriyle dile getirdi.

'SLOGAN BELEDİYECİLİĞİ

'İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Ziyaret ettiği Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in kendisine Avrupa odaklı olarak tanımlamasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerine ses çıkarmayan Tunç Soyer, asli işlerini bırakarak kendi görevleri dışında pek çok işle ilgileniyor. Tunç Soyer slogan belediyeciliği dışında gerçek görevlerini yerine getirmiyor. İzmir vakit kaybediyor, kan kaybediyor. Soyer belediyeye HDP'lileri doldurarak seçimle ilgili gönül borcunu ödüyor ama Türk ulusunun kurtuluş gününü 'Barış' günü olarak niteleyerek kimlere gönül borcunu ödüyor? Anlayamıyorum" dedi.

'BARIŞ GÜNÜ DEMEK ŞEHİTLERE İHANETTİR'

İzmir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yücel Alphan, "Tunç Soyer'in, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül için zafer günü demek yerine barış günü demesi büyük bir gaflet ve şehitlerimize ihanettir. Soyer, düşmana ilk kurşunun sıkıldığı ve bağımsızlık ateşinin yakıldığı bir kentin belediye başkanıdır. Ancak bu söylemiyle bu kente ve de vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için can veren şehitlerimize büyük haksızlık etmiştir. Düşman işgalinden kurtuluşun ilk sembolü olan Hükümet Konağı'na Yunan bayrağı alınıp yerine Türk bayrağı asılmadı mı ? Eğer zafer değil barış olsaydı Yunan bayrağı indirilmeyip yanına Türk bayrağı da asılırdı" diye konuştu.

SOYER, AFİŞİ ATA'NIN SÖZLERİ İLE SAVUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise afiş tartışmasında kendisine yönelik eleştirilere Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözleri ile yanıt verdi.



Soyer, "Mustafa Kemal Atatürk, 1931'de yurtta sulh cihanda sulh diyor. Hatay'ı sulhle alıyor. Barış bizim her fırsatta hatırlamamamız gereken ve en çok sahip çıkmamız gereken önemli değer. Bu bize Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası. Buna sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız" dedi.

METİN BURMALI