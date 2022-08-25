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Haberler İzmir Tarihten utanın

Tarihten utanın

Ege Bölgesi'ndeki kazılarda, binlerce yıl önce kentler kuran antik uygarlıkların kanalizasyon sistemleri gün yüzüne çıkıyor. Ancak, günümüzde ülkenin üçüncü büyük şehri İzmir ile turizm cennetlerinde kanalizasyon suları hala denize akıtılıyor.

25.8.2022

Tarihten utanın

MÜKEMMEL SİSTEMLER
Uygarlıkların beşiği Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılar, binlerce yıl önce kurulan kentlerin mükemmel kanalizasyon sistemleri olduğunu ortaya çıkarıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
Ancak, zamanımızın yerel yöneticileri, 2 bin 200 yıl önce yapılan sistemleri bugün gelişmiş teknoloji ve maddi imkanlara rağmen hayata geçirmeyi başaramıyor.

HALEN İŞLER DURUMDA
Son olarak Muğla Yatağan'daki 2 bin 200 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan kanalizasyon sisteminin halen çalışır halde olduğu tespit edildi.

EGE'NİN HALİ İÇLER ACISI
İzmir'de körfeze akıtılan kanalizasyon suları nedeniyle kokudan durulmazken, Ege'nin gözde turizm bölgelerinde halen foseptik ve vidanjör sıkıntısı yaşanıyor.

2 BİN 200 YIL ÖNCE

Stratonikeia Antik Kenti'nin ana caddesinde yaklaşık 70 santimetre genişliğinde ve bir metre derinliğindeki kanalizasyon sistemi ortaya çıkarıldı. Sistemin halen çalışır halde olduğu bildirildi.

2 BİN 200 YIL SONRA



İZMİR
İzmir'in eskimiş altyapısı artık ihtiyacı karşılayamıyor. Yağmur suyu ile atık sular ayrılmadığı için arıtma tesisleri yetersiz kalıyor. Körfeze boşaltılan pis su kokuya neden oluyor.

ÇEŞME
Çeşme'de atık su arıtma tesisi olmadığı için kanalizasyon suları İZSU'nun döşediği borularla açık denize boşaltılıyor. Önceki gün patlayan boru nedeniyle pislik dereleri oluştu.

MARMARİS
Türkiye'nin en gözde tatil bölgeleri Marmaris ve Bodrum'un durumu ise daha içler acısı. Kanalizasyon olmadığı için atıklar foseptik çukurlarında toplanıyor.

OSMAN AKÇA

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