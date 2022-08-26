Çatırdayan evlilikler ara bulucu desteğiyle kurtuluyor

İzmir'de yaşayan Mehmet Çolak (30) ve Aslı Çolak (31) çifti, evliliklerindeki sorunları Müzakereci Arabulucular Derneği'nden aldıkları destek sayesinde çözdü. Ayrılma noktasına gelmişken empati kurarak birbirlerini anladıklarını belirten Çolak çifti, kazan kazan yaklaşımı ile evliliklerini sürdürmeye karar verdiklerini söyledi. İzmir'de yaklaşık 9 yıl süren beraberliğin ardından 5 yıl önce hayatlarını birleştiren iki çocuk sahibi çiftten Aslı Çolak, "Ara bulucuya geldikten sonra 'kazan kazan' yöntemini öğrendik. Bu yöntem, benim olayları eşimin gözünden görmemi sağladı. Bu sayede sorunlarımızı aştık. Sorun yaşayan çiftler kesinlikle destek almalı. Çünkü sorunlar ertelendiğinde bir süre sonra birbirlerinden soğuma başlıyor ve süreç boşanmaya kadar gidebiliyor" dedi. Arabulucular Derneği Başkanı Feridun Balcı da "Boşanmaların çoğu ilk 5 yıl içinde gerçekleşiyor. Bu süreçte ara bulucu desteği aldıklarında süreci hasarsız atlatabilirler. Evli çiftler birbirlerine arabuluculuğu daha fazla tavsiye etmeye başladı" diye konuştu.

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