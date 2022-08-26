‘İktisat Kongresi binası Kemeraltı’nı değiştirmeli’

İzmir İktisat Kongresi binasının Valilik tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Bir süredir Kemeraltı'nın 3 kilometre çevresindeki binaların turizme kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekiyorduk. Özellikle UNESCO adaylığı ile önem kazanan Kemealtı için umarız yeni İktisat Kongresi binası bir kıvılcım olur" dedi. Tercan, "Kongrenin toplandığı yerde yeni bina yapılması vizyon meselesidir. Proje İzmir'in en değerli yerlerinden birini işgal eden kurum ve kuruluşların başka yerlere nakli için fırsat olabilir" dedi.



BİNALİ YILDIRIM'A ÇAĞRI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a da çağrıda bulunan Tercan, "İzmir Milletvekili Binali bey kentin yararına her girişimi destekleyen önemli bir devlet adamıdır. İktisat binasına da büyük destek veriyor. Bölgedeki yetersiz yatak sorununa da değerli vekilimizin destek vermesini bekliyoruz. Kordon, Alsancak, Pasaport ve Konak gibi merkezi alanlardaki hantal binalar otel ve turizm yatırımlarına dönüştürülmeli. Bu bölge UNESCO Kemeraltı ruhuna uyum sağlamalı. Kemeraltı çevresinde en az 4 bin ilave yatak gerekli. Bölgeyi inceleyecek UNESCO heyeti öncelikle konaklama imkanlarını değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.



■ TOLGA TEKİN