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İzmir kıyılarında dehşet anları! Erkek cesedi karaya vurdu!

Bu sabah İzmir kıyılarından kaydedilen olay dehşete düşürdü. Aliağa ilçesinde, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki bir firmada çalışan işçiler deniz kıyısında bir ceset fark etti. Şahit oldukları feci görüntünün hemen ardından ihbarda bulunan işçiler sayesinde, olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerin ardından bir erkeğe ait olduğu tespit edilen fakat henüz kimliği belirlenemeyen ceset, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

26.08.2022, 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 16:13

İzmir kıyılarında dehşet anları! Erkek cesedi karaya vurdu!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, deniz kıyısında erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Aliağa Gemi Söküm Tesislerindeki bir firmada çalışanlar, deniz kıyısındaki cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesedin erkek cesedi olduğu, kimliğinin de henüz belirlenemediği öğrenildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından kıyıya vuran ceset, cenaze nakil aracıyla Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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