İzmir’deki kehanet merkezi hakkında gerçekler ortaya çıktı!

Yürütülen çalışmaların özellikle milattan sonra 380 yılında Hristiyanlığın resmi ilan tarihiyle beraber buranın terk edildiği yönünde olduğuna işaret eden Zunal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birkaç yıldır yapmış olduğumuz çalışmalar, elde edilen seramikler, metal buluntular ve sikkeler bize aslında buranın milattan sonra 7. yüzyıla kadar kullanıldığını göstermiş durumda. İzlerin ve buluntuların tarihini 'stil kritiği' yöntemiyle belirleyebildik. Tarihini bilmediğimiz eserleri, özellikle seramikleri bildiğimiz formlarla karşılaştırıyoruz. Aynı zamanda tabii ki birtakım sikkeler zaten üzerinde imparatorluk resimleri olduğu için hangi imparatora ait olduğunu bize söylüyor. Tabii ki bunların bulunduğu durum da çok önemli. Yani bir kazı sırasında aynı tabaka içerisinde pek çok buluntu buluyorsunuz ve bunların her biri aynı zamanda tarihlendirme kriteri oluyor."