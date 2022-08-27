Hain evlat dehşeti

Korkunç olay, önceki gün akşam 21.30 sıralarında Bayraklı Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan Esra Yanık, iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile sürekli sorun çıkarıp huzursuzluk yarattığı için tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A, bıçakla annesine saldırdı.





ÇIĞLIKLARI KOMŞULARI DUYDU

Anne Yanık, çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri evde bulunan Y.A'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı anne ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi. 6 aylık hamile Esra Yanık'ın tedavisi sürerken, doktorların tüm çabalarına rağmen bebeği kurtarılamadı. Annenin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zanlı verdiği ilk ifadesinde, annesi ile üvey babası Fatih Yanık'ın sürekli tartıştığını ve üvey babasını haklı bulup, annesine öfkelendiği için tartışmanın çıktığını söyledi.

FATİH ŞENDİL