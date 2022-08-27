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Haberler İzmir İzmir'de bahçesine çiçek diker gibi kenevir dikti! Evinde bulunan 10 kilo esrar da cabası...

İzmir'de bahçesine çiçek diker gibi kenevir dikti! Evinde bulunan 10 kilo esrar da cabası...

İzmir'e bağlı Kirazlı ilçesinde, bir şahsın kıral alandaki evinde uyuşturucu yetiştirdiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Drone yardımıyla taranan arazide, 54 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahısın evine yapılan baskında ise 10 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan zehir taciri M.C. isimli zanlı, çıkarıldığı mahkeme sonunda tutuklandı.

AA

27.08.2022, 10:04

İzmir'in Kiraz ilçesinde, polisin drone destekli operasyonunda evinde 10 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir’de bahçesine çiçek diker gibi kenevir dikti! Evinde bulunan 10 kilo esrar da cabası...

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, M.C'nin Kiraz ilçesinde kırsal alandaki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İzmir’de bahçesine çiçek diker gibi kenevir dikti! Evinde bulunan 10 kilo esrar da cabası...

Drone destekli operasyonda polis ekipleri evin bahçesinde 54 kök Hint keneviri tespit etti

İzmir’de bahçesine çiçek diker gibi kenevir dikti! Evinde bulunan 10 kilo esrar da cabası...

Ayrıca evde yapılan aramada 10 kilogram esrar bulundu

İzmir’de bahçesine çiçek diker gibi kenevir dikti! Evinde bulunan 10 kilo esrar da cabası...

Gözaltına alınan M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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