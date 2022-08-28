İzmir’de 2 metrelik orkinos yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık açıklarında balık avlamaya çıkan bir kişi 2 metre 15 santimetre boyunda orkinos yakaladı. Arkadaşlarıyla balık turu yapan Özgür Sezgin, bir tekneyle 23 Ağustos'ta sabah saatlerinde Sığacık limandan denize açıldı.



'BU KADARINI BEKLEMİYORDUM'

Sezgin ve arkadaşları Sığacık açıklarında 1,5 saat boyunca mücadele ettikleri mavi yüzgeçli orkinosu yakalamayı başardı. Yaklaşık 215 cm uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki balık, limanda sergilendi. Yıllardır Orkinos tutma yarışlarına katılan ve yarışlarda birinciliği olan Özgür Sezgin, "Bu kadar büyük bir balık tutabileceğimizi beklemiyordum, arkadaşlarım çok iyi bir takım çalışmasıyla ve kaptanımız Fikret Mesut Kocabıyık'ın yönlendirmeleriyle dev bir balık yakaladı" dedi.