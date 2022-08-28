İzmir’deki sır ölümde avukattan flaş talep: Kameralar ve cep telefonu...

'MERHEM OLACAK TEK BİR VERİ DOSYAYA GİRMEMİŞTİR'

'Öldürme' suçlamasıyla şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadığını kaydeden avukat Vedat Alabay, "Kadın haklarının savunucusu İzmir gibi bir kentin merkezinde, böyle bir olayın gerçekleşmesi vicdanları yaralamıştır. Dosyanın şu anki aşamasında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; gözaltına alınanlardan biri 'yağma', Cem A. adlı diğer zanlı ise 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla yer almıştır. Fakat hala kızımızın ölümü ya da öldürülmesiyle ilgili dosyaya en ufak bir veri girmemiştir.