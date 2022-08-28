İzmir’deki sır ölümde avukattan flaş talep: Kameralar ve cep telefonu...

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.