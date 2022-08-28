Yıkılan duvarı aylar sonra hatırladıl

İzmir Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi'nde yer alan Narkent Sitesi'nde yoğun yağışların etkisiyle, 8 Aralık günü iki bloğun üstüne istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesinin ardından 88 dairenin bulunduğu iki apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bölgeyi olaydan bir hafta sonra ziyaret etmesi eleştirilere sebep olmuştu. Bölgede yaptığı açıklamada vatandaşların mağduriyetini hızla gidereceğini söyleyen Soyer, "İlk olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hızla çalışmalarımıza başladık.



9 AY SONRA İHALEYE ÇIKILDI

Yoğun yağışlar öncesinde toprak kaymasını önlemek için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çöken istinat duvarının bulunduğu alanı püskürtme betonla kapladı. Şimdi proje hazırlayacağız. Proje temini sürecinin bitiminde hızla çalışmalarımızı tamamlayıp yurttaşlarımızın güvenle evlerinde oturmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Aradan yaklaşık olarak 9 ay gibi bir süre geçmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma yapılmadı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rapora göre 'istinat duvarının üzerine çöktüğü binanın temeli sağlamdır' denilerek dairelerine geri dönmelerinde bir sorun olmadığı söylendi.



8 Aralık günü çöken istinat duvarı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmazken, Tunç Soyer olaydan bir hafta sonra bölgeyi ziyaret etmişti.



VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLDİ

Daire sahipleri evlerine dönerken, kiracılar ise herhangi bir çalışma yapılmayınca dairelerini boşalttı. Verilen sözlere rağmen her gün mağdur edilen vatandaşları sonunda sevindirecek bir gelişme yaşandı. Narlıdere İlçesinde yıkılan ve zarar gören istinat duvarının yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Ağustos'ta nihayet yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhale, 30 milyon 235 bin 210 liraya SEKOYA Taah. Müh. İnş. San ve Tic. A.Ş'ye verildi.

MERT ALPDÜNDAR