‘Bizim kitabımızda kayırma yok’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gönül Seferberliği programı kapsamında Kiraz, Ödemiş ve Bayındır'a müjdelerle gitti. İlçe teşkilatlarıyla buluşarak vatandaş, üye ve STK ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Sürekli'nin gündeminde ilçelerdeki yatırımlar vardı. Sürekli, yaptığı ziyaretleri de değerlendirerek, "Üç ilçemizde de yatırımlarımız sürüyor. Yerel idaremizde olsun olmasın, bizim kitabımızda ayırma, kayırma olmaz. Ödemiş'e yapılanlar bunun örneği. Hastanemizin ardından şimdi diş hastanesini yapıyoruz. Arasta Çarşısı'nın sanat merkezi olarak restorasyonu için Kültür Bakanımızla görüştük. TOKİ'nin konut teslimine CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin tüm engellemelerine rağmen 2023'ün başında başlıyoruz. Kiraz ve Bayındır yerel hizmete nihayet kavuştu. Ödemiş de emaneti bize geri verecek, inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bayındır'da Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Kiraz ve Ödemiş'te Esnaf Kredi Kefalet kooperatiflerini de ziyaret etti. Kiraz pazaryeri esnafı ile de sohbet eden Başkan Sürekli, gittiği ilçelerde ev ziyaretlerinde de bulundu. AK Parti olarak vatandaşla her şartta buluşarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Sürekli, Gönül Kapısı'ndan girmenin şartı olamayacağını, bunun akıl, vicdan ve doğrulukla mümkün olduğunu belirtti. Her yerde olduğu gibi Ödemiş'te yatırımlara hiç ara vermediklerini söyleyen Sürekli, "Rahmanlar Barajı ile ilçenin su sorununu kökten çözüyoruz. Sona geldik. Önümüzdeki birkaç ayda 171 bin hemşerimiz içme ve kullanma suyuna kavuşacak" dedi.