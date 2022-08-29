Hayırlı evlatlar babalarına can oldu

İzmir'de iki evlat, hepatit B'ye bağlı siroz gelişen babalarına karaciğer donörü oldu. Kent Hastanesi'nde gerçekleşen nakille oğlu Ümit'ten (32) hayat bulan Kenan Üstünel (57) ile kızı Nevin'in (26) can aşısı olduğu Köroğlu Çelik'in (60) yeni yaşam sevinçleri çocuklarına duydukları gururla taçlandı.



GURUR DUYUYORLAR

Mayıs ayında 10 gün arayla evlatlarından hayat bulan iki babanın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Hayatı boyunca hastaneye gitmediğini belirten baba Üstünel, "Oğlum ve doktorlarım sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Oğlum hiç tereddüt etmeden bana donör oldu, onunla gurur duyuyorum" dedi. Ömrünün sonuna geldiğini düşünürken kızının karaciğeriyle yeni bir hayata başladığını belirten Köroğlu Çelik de "Kızım benim için koşa koşa ameliyata gitti, bir an düşünmedi. Bu çok güzel bir şey, onunla gurur duyuyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

DİĞER