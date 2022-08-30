Dakikada 5 bin mermiye kafa tutan kahraman

İzmirli araştırmacı Bedri Cumhur Doğu, Milli Mücadele zaferinin 100. yıl dönümünde Türk havacılık tarihinin efsane ismi Şehit Hava Binbaşı Fazıl Bey ile ilgili çok önemli bilgilere, belgelere ve fotoğraflara ulaştı. Doğu, Karşıyaka'da adı bir caddeye verilen ve Karşıyakalılar tarafından, "Fazıl Bey Asfaltı" olarak bilinen yerin adını aldığı Şehit Tayyareci Fazıl Bey'in Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olduğunu dile getirdi.





Mustafa Kemal Atatürk'ün bu fotoğrafı, 24 Haziran 1926'da Karşıyaka Fazıl Bey Asfaltı'ndaki Karşıyaka Spor Kulübü Tenis Kortu'nda çekildi.



FRANSA'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Doğu, "Unutulmaz Karşıyakalı Bülent Zeren'in ölmeden önce Fazıl Bey ile ilgili çok önemli araştırmaları vardı. Ancak ömrü vefa etmedi. Bu özel araştırmayı onun manevi hatıralarına hürmeten yaptım. Türk havacılık tarihinin ilk yıllarının hemen her safhasında rol oynayan Tayyareci Fazıl Bey'in havacılığa dair ismi Bristol Uçuş Okulu'nda pilot adayı olarak geçmektedir.

İlk tayyarecilerimizdendir. Fazıl Bey, Fransa'da havacılık eğitimi görmüş, uçağına hakim büyük bir kahramandır. Balkan Savaşları'nda ve 1. Dünya Savaşı'nda büyük yararlılıklar göstermiştir. Hatta 1. Dünya Savaşı'nın son günlerinde, İstanbul'u bombalamaya gelen 10 İngiliz uçağına tek başına "kartallar" gibi taarruz etmiş, İstanbul semalarında saatlerce çarpışmıştır" dedi.

Bedri Cumhur Doğu, Fazıl Bey'in başarılarını şöyle anlattı: "25 Ağustos 1914'te Çanakkale Nara'da karargahını kuran Fazıl Bey, 1916'da Irak'ta, Kutülamare'de düşmanın son durumunu raporlayan keşifler yapmıştır. 25 Ekim 1918'de, saat 13.30 sularında, bir İngiliz filosunun Çanakkale'den geçtiği haberi ulaşmış. Tayyaresi Albatros D-3 ile bir kartal gibi İstanbul semalarında yakalamış ve muharebeye girişmiş. İngiliz mitralyözlerinin dakikada beş bin mermi ile ateş tufanına tutmuştu. Bu muharebe sırasında vücudunun yedi yeri ve elinden vurulmuş, iki parmağını kaybetmiş ancak makineli tüfeğinin son mermisine kadar tek eliyle savaşmaya devam etmiştir. Sonunda güç bela da olsa uçağını Yeşilköy meydanına indirmişti."

İŞGAL SIRASINDA İZMİR'E İLK İNEN KİŞİ FAZIL BEY

Fazıl Bey, sırasıyla 1.ve 2. İnönü, Kütahya- Eskişehir muharebelerinde sonrasında Sakarya ve Büyük Taarruz Muharebeleri'nde aktif görev almıştı. İzmir işgal edildikten sonra tayyaresi ile İzmir'e ilk inen Fazıl bey olmuştur. Kurtuluş sonrası İzmir'de kurulan Tayyare Mektebi'ne müdür olmuş, birçok uçuş dersi vermiştir. Ancak 27 Ocak 1923 tarihinde öğrencisi ile çıkmış olduğu bir eğitim uçuşunda kaza geçirmiş ve öğrencisi Emin Bey ile birlikte İzmir'de şehit olmuştur.

ŞENOL KANTÜRK / ÖZEL HABER