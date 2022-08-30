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Haberler İzmir Sayıştay’a takılmıştı! O tahsis iptal edilecek

Sayıştay’a takılmıştı! O tahsis iptal edilecek

30.8.2022

Sayıştay’a takılmıştı! O tahsis iptal edilecek
Eylül ayı olağan Meclis oturumunu gerçekleştirmeyi planlayan Gaziemir Belediyesi'nde gündem maddeleri belli oldu. Birçok konunun yer aldığı gündemde en dikkat çekici madde ise 'tahsis iptali' oldu. Kent Konsey'nin talebi sonrasında Kasım 2019 yılında Gaziemir Belediyesi mülkiyetinde yer alan ve Sakarya Mahallesi'nde bulunan 59 metrekarelik büronun tahsisi Sayıştay Raporu'na takılmıştı. Sayıştay Raporu'nda 3 yıllık bedelsiz kiralanan alanın, bu şartlar ile kiralanamayacağı belirtilirken, Gaziemir Belediyesi ise konuyla ilgili düğmeye bastı. Rapor sonrası harekete geçen Gaziemir Belediyesi, tahsisin iptali için meclis üyelerinden onay isteyecek. 1 Eylül'de gerçekleştirilecek mecliste onay verilmesi halinde yapılan tahsis iptal edilecek.
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