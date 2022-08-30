Soyer koku sorununun çözümü için tarih verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki koku sorunu için 2024'ü işaret etti. Sorunun çözümünde ciddi bir yol aldıklarına dikkat çeken Soyer, "Körfez uzun yıllardır bu şehrin foseptiği olarak kullanılmış. Büyük kanal projesi ile bu konuda önemli bir sorun kalkmış oldu. 20 senedir bu kanalla ilgili ciddi bir bakım ve onarım yapılmamış. Çiğli'deki tesisin yeni fazlarının hayata geçirilmesi gerekiyor ve mevcut fazların restorasyonu gerekiyor ancak bunlar da yapılmamış. Kent içindeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının bir olması da kokunun nedenlerinden olmuş. Çiğli arıtma tesisinde bir rehabilitasyon başlattık. İddiamız 2 yıl içinde koku sorununu kökünden çözecek ciddi adımlar atmış olacağız" dedi.

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