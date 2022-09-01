51 yerinden bıçakladığı Havva’ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

Çalışma başlatan polis, şüphelinin, Havva Çevirgen'in 4 ay önce dini nikahla birlikte yaşadığı Emre Duran olduğunu tespit etti. 'Cinsel saldırı', 'gasp', 'kasten yaralama' gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Duran'ın, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle Çevirgen'i gece boyu rehin alıp, darbettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.