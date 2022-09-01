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Haberler İzmir 51 yerinden bıçakladığı Havva'ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

51 yerinden bıçakladığı Havva'ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

İzmir'e bağlı Konak ilçesinde 4 ay önce dini nikahlandığı Havva Çevirgen'i (20) kıskançlık sebebiyle rehin alıp 51 yerinden bıçaklayan Emre Duran (21), evine düzenlenen operasyonla elinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Duran'ın emniyette yapılan incelemer sonucunda uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca zanlının 'cinsel saldırı', 'gasp', 'kasten yaralama' gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

01.09.2022, 12:14

İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Havva Çevirgen'i (20) rehin alıp, 51 bıçak darbesiyle yaralayan Emre Duran (21) tutuklandı.

51 yerinden bıçakladığı Havva’ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

Lale Mahallesi 2250 Sokak'taki adrese 30 Ağustos'ta komşuların ihbarıyla giden polis ekipleri, Havva Çevirgen'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çevirgen'in gece saatlerinde vücudunun çeşitli yerlerinden 51 bıçak darbesi aldığı ve darbedildiği belirlendi.

51 yerinden bıçakladığı Havva’ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

Çalışma başlatan polis, şüphelinin, Havva Çevirgen'in 4 ay önce dini nikahla birlikte yaşadığı Emre Duran olduğunu tespit etti. 'Cinsel saldırı', 'gasp', 'kasten yaralama' gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Duran'ın, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle Çevirgen'i gece boyu rehin alıp, darbettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.

51 yerinden bıçakladığı Havva’ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

Polis, kaçan Emre Duran'ın Buca ilçesi Çaldıran Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına alındı. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen Emre Duran, polisteki ifadesinde; Havva Çevirgen ile uyuşturucu madde 'metamfetamin' kullandıklarını, ardından da birbirlerini bıçakla yaradıklarını iddia etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

51 yerinden bıçakladığı Havva’ya kabusu yaşatmıştı! Suç makinesi cani sevgili tutuklandı!

Bu arada yoğun bakıma alınan Havva Çevirgen'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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