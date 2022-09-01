700 yıllık ‘Balım Sultan Türbesi’ kurtuldu

İZMİR Tire'de, bugüne kadar sık aralıklarla definecilerin hedefi haline gelen 700 yıllık "Balım Sultan" türbesinde restorasyon çalışmaları başladı. Geçen yıl türbeyi ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, türbenin bir an önce restore edilmesini istemişti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tire Belediyesi ile imzalanan ortak protokole göre yıllardır perişan halde bulunan türbenin restorasyonu için ilk kazma vuruldu.

Çalışmalarda türbenin orijinal mimarisi korunacak. Hasar gören duvarlar aslına uygun şekilde onarılacak, türbe içindeki kitabe ve taşlar özel silme teknikleri ile temizlenecek. Çevre duvarları güçlendirilerek türbenin güvenlik arttırılacak. Ziyaretçilere özel yürüyüş yolları ile çevre peyzaj düzenlemesi yapılacak.

■ NADİR UYSAL