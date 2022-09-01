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Haberler İzmir İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü 5 yaralı

Korkunç kaza İzmir Menemen'de meydana geldi. Lastiği patlayan tır başka bir tıra ve bir araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

01.09.2022, 16:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022, 16:58

İzmir’de korkunç kaza! Lastiği patlayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü 5 yaralı

Kaza saat 13.15 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu, Menemen gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aliağa istikametine seyir halinde olan ve O.A. idaresindeki 55 ADK 064 plakalı tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak devrildi. Bu esnada tır, aynı istikamette orta şeritten seyir halinde olan Fahrettin Altay (47) idaresindeki 45 AT 107 plakalı tıra ve sol şeritte ilerleyen H.Y. idaresindeki 16 CME 96 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tır sürücüsü Fahrettin Altay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Y., İ.Ö., Ş.Ö. ve M.Ö., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Fahrettin Altay'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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