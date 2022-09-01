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Haberler İzmir Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı parkta darp eden iki kişi yakalandı

Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı parkta darp eden iki kişi yakalandı

Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi. Olayla ilgili H.B. ve T.G adlı şahıslar yakalandı.

AA

01.09.2022, 15:11

Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak’ı parkta darp eden iki kişi yakalandı

İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darbedilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi.

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