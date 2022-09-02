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Haberler İzmir Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak’a saldırı

Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak’a saldırı

2.9.2022

Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak’a saldırı

İZMİR'İN Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak saldırıya uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakmak'ın şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çakmak önceki gün akşam Menemen Belediye Parkı'nda belediyeye ait 3 katlı eski öğretmen evini kiralamak isteyen 2 kişinin saldırısına uğradı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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