Benim hikayem gençlere ibret olsun

Hayriye A. 15 yaşında evlendi, 16 yaşında anne oldu, 28 yaşına kadar eşinden gördüğü şiddete dayandı ve sonunda boşanmayı başardı. 28 yaşında iki çocuk annesi olarak hayata yeniden başlamaya karar verdi. Ancak bir arkadaşının doğum günü partisinde hayatını karartan İ.İ. ile tanıştı ve kandırılarak uyuşturucuya başlatıldı. İkinci eşinden de şiddet gören ve uyuşturucu bağımlısı olan genç kadın, 6 yıla yakın uyuşturucu ve neredeyse bütün türevlerini kullandı.

POLİSİN KAPISINI ÇALDI

Bir gün sabaha karşı eve geldiğinde oğlu ve kızını uyurken görüp, bu yaşadıklarının hayat olmadığını düşündü ve buna bir 'dur' demeye o an karar verdi. Ertesi gün narkotik polisinin kapısını çalıp, ibretlik öyküsünü anlattı. Genç kadına sahip çıkan narkotik polisi sorgusuz sualsiz iki çocuk annesi Hayriye A'yı tedavi ettirip iş bulup hayata yeniden kazandırdı.

GENÇLERE ANLATIYOR

4 yıla yakın süre içinde uyuşturucu kullanmayan ve zaman zaman gelgitler yaşasa da hemen polis ve doktorlarından yardım isteyen Hayriye A. artık boş zamanlarında uyuşturucu kullanan gençlere nasıl kurtulduğunu, başlamayan gençlere de yaşadığı acı dolu ibretlik hikayesini anlatıyor. Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri de kapılarının herkese açık olduğunu, bu işin önce kullanıcının kafasında bitirip gelmelerini ondan sonra her türlü desteği devletin verdiğini dile getirdiler. Hayriye A. "Bu zehirden kurtulmanın ilk maddesi kesinlikle kişinin kendi inancı ve kendine güveni olmasıdır" dedi.

BİR AİLE GİBİ OLDULAR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucudan kurtulmak için kapısını çalan genç kadının elinden tutup AMATEM'de tedavisini sağladı. Ardından da genç kadını yalnız bırakmayıp sahip çıktı, iş imkanı sağladı, aile gibi kol kanat gerdi. 15 yaşında evlenen ve şu anda 21 ve 20 yaşında iki evladı olan anne Hayriye A. yaşadıklarını anlatırken, "Bir genci kurtarmak bile bana yeter. Artık kentte uyuşturucu çok kolay alınıp satılıyor. Kullanma yaşı da gördüğüm kadarı ile 14-16'ya kadar inmiş durumda. Tedaviden ve polisten korkmayın, uyuşturucudan korkun" ifadelerini kullandı.

'EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BANA SAHİP ÇIKTI'

UYUŞTURUCU bağımlısı olan ve 6 yıla yakın süre akla gelebilecek kokain dahil tüm uyuşturucu ile türevlerini kullandığını belirten Hayriye A, uyuşturucudan kurtulmak istediğini ve bunun için polislerin yardım ettiğini söyledi. Uyuşturucu yüzünden ailesini ve özellikle kardeşini çok üzdüğünü ve onlara hep sırtını döndüğünü belirten Hayriye A, "Ben 6 yıl adeta sokaklarda dışarlarda yaşadım. Yaşamak denirse. İzmir Emniyet Müdürlüğü bana sahip çıktı. Ben şimdi sapasağlamsam onların sayesinde. Allah onlardan razı olsun. Özellikle Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine Allah güç versin. İlk onlara başvurduğumda benim hastaneye yatışımı yaptırdılar. Polisler bana hep iyi davrandı ve arabayla hastaneden taburcu olup eve geldiğimde ve kontrollerimde hep yanımda olup eve kadar hep getirdiler. Buradan uyuşturucu kullananlara sesleniyorum, bunu bırakın, bunun sonu yok. Ben tedavi için hastaneye yattım. Ama kendim istedim ve kendim önce karar verdim. Sonra devletin şefkatli eli zaten sana sahip çıkıyor. Zaman zaman benim bir kadın olarak ayakta duracak halim yoktu. Şu an aklıma gelince o yıllar kendimden utanıyorum. Bu illeti bırakın, bunu kullanmayla hiçbir şey olmaz anlık zevki bırakın geleceğinize bakın. Kendime yardım eli uzatan polisleri hiçbir zaman unutmayacağım, AMATEM doktorlarını unutmayacağım. Burada hep ilgi ve şefkat var" dedi.

'BENİM 1 KİŞİYE FAYDAM OLSUN YETER

UYUŞTURUCU illetinden kurtulunca ilk olarak kendisini kurtaran polislere çiçeklerle gidip teşekkür ettiğini anlatan Hayriye A, "Ailem de polislere ve doktorlara hep teşekkür ediyor. Bu haberin yapılmasını ben çok istedim. Bir kişiye bile faydam olsa bu zehirden kurtarmak için en mutlu insan ben olurum. Bu zehri bırakmak için yarın ya da yakında demeyin. Hemen o an bırakın ve karar verin. Karar verdiğiniz anda hemen destek alın, bunun da ilk adresi doktorlar ve polis. Bu ikili olmadan asla olmaz. Aile desteği yetersiz kalıyor. Ben zaman zaman bırakmayı denedim ancak olmadı. Son çare narkotik kapısını çalmakla ne kadar doğru bir şey yaptığımı iyi anladım" diye konuştu

'BEN BAŞARDIM, SIRA SİZDE'

KENDİSİNİN ilk eşinden şiddet yüzünden boşandığını, arkadaşının doğum gününde tanıştığı ve ikinci evliliği yaptığı eşinin ise uyuşturucuya başlattığını belirten Hayriye A, "Benim kullanmadığım uyuşturucu kalmadı, kokainden sentetik tüm uyuşturuculara kadar. Artık kurtuldum. Ben başardım, sıra sizde. Haydi korkmayın. İster doktora, ister polise gidin. Sorgusuz sualsiz tek istekleri sizin bu zehirden kurtulmanız" diye konuştu.

'BAŞLAMA YAŞI NE YAZIK Kİ 14-16'

GENÇLERE gittikleri yerler ve içtikleri içecekler konusunda da dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Hayriye A, "Asla özenmesinler. Bir kereden bir şey olmaz diyen arkadaşı aslında onun düşmanı. Bir kere de iki kere de bağımlı yapar. Onun için uzak durun, asla korkmayın size kim teklif ettiyse, uzaklaşın ve bir birey olarak polise gidin anlatın. Ancak bu sayede kendinizle birlikte başka bir gencin hayatını kurtarırsınız. Asla çekinmeyin. Yaşları 14-16 arasında olan gençlerin sentetik uyuşturucu ve kristal kullanması beni yıkıyor. Polise hep destek veriyorum. Ancak her yere de polis yetişemez. Burada sadece polise değil, anne ve babalara da görev düşüyor" dedi.

EMNİYET YETKİLİLERİ 7 GÜN 24 SAAT GÖREVDE

HAYRİYE A. "Ailem olan polisler bana yardım ettiği için, alıp ilgilendikleri için çok mutluyum" derken, emniyet yetkilileri de her zaman görevde olduklarını belirtti. Yetkililer, kapılarının bu zehirden kurtulmak isteyen herkese açık olduğunu ve günün 24 saati kapılarını çalmaları durumunda her türlü desteğin verileceğini belirtti.

FATİH ŞENDİL