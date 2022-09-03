İZBAN’a binmek yetenek istiyor

Kent içi toplu ulaşımda her gün taşıdığı binlerce yolcu ile İzmir'de kilit rol oynayan İZBAN'da son günlerde artan ulaşım sorunları vatandaşları çileden çıkarttı. İZBAN'ı sabah işe gitmek, akşam da evlerine dönmek için kullandıklarını aktaran vatandaşlar, özellikle sabah 08.00'den itibaren aşırı yoğunluktan dolayı istasyonlarda zorluk yaşadıklarını anlattılar.

"KORONA TEHLİKESİ VAR"

İZBAN'daki seferlerin son günlerde sürekli aksadığını, gelen trenlerdeki vagon sayılarının da eskiye göre azaldığını savunan vatandaşlar, istasyonlarda oluşan kalabalığın da koronavirüs salgınına davetiye çıkardığını iddia etti. İZBAN ile ulaşımın kendileri için çileye dönüştüğünü söyleyen İzmirliler, "Sabah işe gitmek için İZBAN'ı kullanmak adeta bir işkence. Örneğin Buca Şirinyer'deki istasyondan sabah saatlerinde İZBAN'a binmek beceri istiyor" dediler.

VAGON SAYISI AZALTILDI

Gelen vagonlar ağzına kadar dolu olduğunu öne süren yolcular, "Şans eseri binerseniz ne mutlu size. Ayrıca İZBAN ya gecikmeli geliyor ya da geldiğinde 9 yerine 6'lı vagon oluyor. İZBAN'a o an binecek kadar şanslıysanız, bu kez balık istifi olarak gitmeyi göze almanız gerekiyor. Büyükşehir'in az vagonla çok yolcu taşıyarak enerjiden tasarruf edip, artan maliyetlerin acısını bizden çıkartma çabası çok yanlış. Fuar açıldı, okulların da açılmasına sayılı günler kaldı bu nereye kadar böyle devam edecek?" dedi.

METİN BURMALI