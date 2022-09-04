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Haberler İzmir Menemen başkan yardımcısına saldırı olayında 1 tutuklama

Menemen başkan yardımcısına saldırı olayında 1 tutuklama

4.9.2022

Menemen başkan yardımcısına saldırı olayında 1 tutuklama
İZMİR Menemen Belediye Parkı'nda 31 Ağustos günü akşam saatlerinde Mehmet Çakmak'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çakmak ile şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öne sürülmüştü.
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