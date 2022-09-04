Menemen başkan yardımcısına saldırı olayında 1 tutuklama

İZMİR Menemen Belediye Parkı'nda 31 Ağustos günü akşam saatlerinde Mehmet Çakmak'ın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çakmak ile şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öne sürülmüştü.

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