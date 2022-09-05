Sezai Temelli sapıttı!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güzel'in tutuklanmasının ardından HDP'li Sezai Temelli, skandal bir paylaşım yaptı. Temelli, "Bir babanın başına Diyarbakır'ı yıktınız; Diyarbakır vekilimizi de zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır'ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız" ifadelerini kullandı. Temelli attığı skandal tweet'in ardından yükselen tepkiler sonrası yeni bir paylaşım daha yaparak, "Anadili Türkçe olup da sorun yaşayanlar için kısa bir not; '...başına yıkmak'; musallat olmak, harap etmek (bu iktidarın başına musallatız ve hiç kuşkunuz olmasın harap olup gidecekler)..." ifadesini kullandı.

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