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Haberler İzmir ESİAD’da Sibel Zorlu dönemi başlıyor/ Kulağıma Gelenler

ESİAD’da Sibel Zorlu dönemi başlıyor/ Kulağıma Gelenler

6.9.2022

ESİAD’da Sibel Zorlu dönemi başlıyor/ Kulağıma Gelenler

İzmir'in TÜSİAD'ı konumundaki Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde (ESİAD) Başkan Mustafa Karabağlı'nın EBSO Başkan adayı olmasının ardından taşlar yerinden oynadı. Karabağlı, aday olduğu için ESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılırken yerine mevcut yönetim kurulu içinden başkanvekilleri Perihan İnci mi yoksa Sibel Zorlu'nun mu geçeceği merak konusu olmuştu.

Gelen son bilgilere göre, ESİAD Yüksek İstişare Kurulu'nun da onayıyla Sibel Zorlu'nun ismi ön plana çıkmış. Bugün ismi yeni başkan olarak duyurulması planlanan Mazhar Zorlu Holding'in sahibi Kemal Zorlu'nun kızı Sibel Zorlu, derneğin ilk kadın başkanı olacak.

ERHAN GÜLENÇ

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